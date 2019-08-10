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Антоніо Бандерасу – 59: як постарів фатальний красень Голлівуду

1.4т Читати матеріал російською

Легендарний іспанський актор і серцеїд Антоніо Бандерас 10 серпня відзначає 59-й день народження.

Фатальний красень Голлівуду з роками не сильно змінився, за винятком сивини на скронях і мімічних зморшок, які тільки надають йому мужності. OBOZREVATEL вирішив згадати на прикладі відомих ролей актора то, як він виглядав за часів своєї молодості та зараз.

Антоніо Бандерас - липень 2019

Антоніо Бандерас - липень 2019

instagram / antoniobanderasoficial

Якщо говорити коротко про особу Бандераса, то він закінчив школу драматичного мистецтва, перепробував безліч професій, підробляв моделлю. Пізніше брав участь в експериментальних постановках і перформансах "La Movida Madrileña". Перша масштабна робота на великому екрані – "Лабіринт пристрасті" 1982 року випуску іспанського режисера Педро Альмодовара.

"Матадор" (1986)

"Матадор" (1986)

Кадр з фільму

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Ці зйомки дозволили красунчику розвивати запаморочливу кар'єру. Адже далі була картина "Матадор" того ж майстра, після чого він відправився підкорювати Голлівуд. У 90-х він знявся у відмінній картині "Відчайдушний", яка принесла акторові визнання з боку численних прихильниць.

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

Кадр з фільму

Але репутацію світової зірки йому все ж приніс фільм "Маска Зорро", в якому секс символ продемонстрував пристрасний темперамент.

"Чотири кімнати" (1995)

"Чотири кімнати" (1995)

Кадр з фільму

"Відчайдушний" (1995)

"Відчайдушний" (1995)

Кадр з фільму

"Маска Зорро" (1998)

"Маска Зорро" (1998)

Кадр з фільму

"Діти шпигунів" (2001)

"Діти шпигунів" (2001)

Кадр з фільму

"Спокуса" (2001)

"Спокуса" (2001)

Кадр з фільму

"Фріда" (2002)

"Фріда" (2002)

Кадр з фільму

"Тримай ритм" (2005)

"Тримай ритм" (2005)

Кадр з фільму

"Шкіра, в якій я живу" (2011)

"Шкіра, в якій я живу" (2011)

Кадр з фільму

"Охоронець" (2017)

"Охоронець" (2017)

Кадр з фільму

"За гранню реальності" (2018)

"За гранню реальності" (2018)

Кадр з відео

Август 2019 року

Август 2019 року

instagram / antoniobanderasoficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іншого секс-символа, Леонардо ДіКапріо підловили за пристрасними поцілунками з коханою. У актора помітно виріс животик.

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Особа
Антоніо Бандерас
Теги
шоу-бизнес кіно фільм
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