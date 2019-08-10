Антоніо Бандерасу – 59: як постарів фатальний красень Голлівуду

Легендарний іспанський актор і серцеїд Антоніо Бандерас 10 серпня відзначає 59-й день народження.
Фатальний красень Голлівуду з роками не сильно змінився, за винятком сивини на скронях і мімічних зморшок, які тільки надають йому мужності. OBOZREVATEL вирішив згадати на прикладі відомих ролей актора то, як він виглядав за часів своєї молодості та зараз.
Антоніо Бандерас - липень 2019
instagram / antoniobanderasoficial
Якщо говорити коротко про особу Бандераса, то він закінчив школу драматичного мистецтва, перепробував безліч професій, підробляв моделлю. Пізніше брав участь в експериментальних постановках і перформансах "La Movida Madrileña". Перша масштабна робота на великому екрані – "Лабіринт пристрасті" 1982 року випуску іспанського режисера Педро Альмодовара.
"Матадор" (1986)
Кадр з фільму
Ці зйомки дозволили красунчику розвивати запаморочливу кар'єру. Адже далі була картина "Матадор" того ж майстра, після чого він відправився підкорювати Голлівуд. У 90-х він знявся у відмінній картині "Відчайдушний", яка принесла акторові визнання з боку численних прихильниць.
"Інтерв'ю з вампіром" (1994)
Кадр з фільму
Але репутацію світової зірки йому все ж приніс фільм "Маска Зорро", в якому секс символ продемонстрував пристрасний темперамент.
"Чотири кімнати" (1995)
Кадр з фільму
"Відчайдушний" (1995)
Кадр з фільму
"Маска Зорро" (1998)
Кадр з фільму
"Діти шпигунів" (2001)
Кадр з фільму
"Спокуса" (2001)
Кадр з фільму
"Фріда" (2002)
Кадр з фільму
"Тримай ритм" (2005)
Кадр з фільму
"Шкіра, в якій я живу" (2011)
Кадр з фільму
"Охоронець" (2017)
Кадр з фільму
"За гранню реальності" (2018)
Кадр з відео
Su voz, su recuerdo, su aroma ... celebremos la paternidad Feliz día a todos los papás de Latinoamerica ______ His voice, his memory, his scent ... Let's celebrate the fatherhood Happy day for all the latin american fathers . #AntonioBanderasPerfumes #diadelpadre
Август 2019 року
instagram / antoniobanderasoficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іншого секс-символа, Леонардо ДіКапріо підловили за пристрасними поцілунками з коханою. У актора помітно виріс животик.
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