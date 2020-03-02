"Антитіла" презентували свій перший вініловий альбом

Гурт "Антитіла" представив альбом Hello на вінілі. Це перша платівка, яку колектив випустив в такому форматі.

Платівка Hello повністю спродюсована гуртом "Антитіла". До мастерингу, який зробили спеціально для вінілу, група підійшла з усією відповідальністю: працювали в студії Bobina Records під керівництвом Хомулко Дмитра, повідомила пресслужба колективу.

Антитіла Пресслужба

Платівка була нарізана в Італії за спеціальним замовленням у білому кольорі і вагою 180 грамів. Такій вазі група віддала перевагу, тому що це категорія "важкого вінілу" і він найбільш стійкий до пошкоджень.

Альбом Hello на вінілі вийшов накладом всього 250 примірників.

Альбом Hello на вінілі Пресслужба

"Я міг би сказати, що це була моя мрія дитинства випустити платівку, але ні. Не буду лукавити. Ми вирішили випустити альбом Hello в такому форматі, тому що вініл повертається і сьогодні він є цікавим для багатьох колекціонерів, а також для наших фанів. Вони неодноразово просили випустити альбом саме в такому форматі", – прокоментував Тарас Тополя.

Альбом Hello на вінілі Пресслужба

Відзначимо, Hello – шоста платівка в дискографії гурту. Вона складається з 10 композицій. Альбом був представлений 14 квітня 2019 і в підтримку нього колектив вирушив у масштабний тур. Він стартував у травні 2019 року і зібрав 80 000 шанувальників на стадіонах і в двох столичних Палацах спорту.

Альбом Hello на вінілі Пресслужба

У 2020-му році тур охопить понад 50 міст України, Польщі, Чехії, США і Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група "Антитіла" спільно з телеканалом "Україна" запустили масштабний конкурс #Helloукраїнашукаєталанті. Переможці отримають можливість виступити на стадіонних концертах групи в рамках туру "HELLO 2020" містами України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал