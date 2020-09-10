Анну Семенович і одруженого Губернієва помітили під час поцілунків. Фото

Колишню солістку "Блестящих" Анну Семенович і телеведучого Дмитра Губернієва запідозрили в романі. Папараці сфотографували, як вони трималися за руки і цілувалися.

Відповідні знімки, які були зроблені в одному з підмосковних селищ, опублікувало видання "Комсомольська правда". На них співачка виходила з машини телеведучого (фото дивіться нижче).

Слід відзначити, що Семенович нещодавно зізналася, що перебуває в стосунках, але не назвала свого коханого. А Губернієв одружений з Оленою Путінцевою і неодноразово розповідав у інтерв'ю, що йому пощастило з дружиною. Поки зірки ніяк не прокоментували фото.

Семенович помітили під час поцілунків з Губернієвим. kp.ru

Також у Telegram-каналі "НеМалахов" опублікували відео, на якому телеведучий під час поїздки в Білорусь на музичний фестиваль "Слов'янський базар" запитує співачку, чи вона "стане його третьою".

Анна Семенович і Дмитро Губернієв: переглянути фото

Семенович і Губернієв. Telegram-канал "НеМалахов"

Семенович і Губернієва запідозрили в романі. kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Ірину Білик помітили під час відпочинку в Туреччині в обіймах незнайомця. На відео, яке зняли випадкові свідки, артистка з коханцем пливуть у човні і цілуються.