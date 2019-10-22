Анні Кошмал — 25: як змінювалася зірка серіалу "Свати"

Українській актрисі Анні Кошмал, відомій за роллю внучки-підлітка Жені в серіалі "Свати", у вівторок, 22 жовтня, виповнюється 25 років.
Так, артистка почала зніматися в ситкомі у 17 років і це був її перший кінодосвід. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як змінювалася зірка.
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Свою акторську кар'єру вона розпочала в 2011 році. Дівчину затвердили на роль Жені Ковальової у п'ятому сезоні російсько-українського комедійного телесеріалу "Свати", який зробив її широко відомою. Анна зіграла в ситкомі норовливого підлітка-гота. Зазначимо, що для ролі їй довелося з блондинки перефарбуватися в брюнетку.
Анна Кошмал до і після
Фото: uznayvse.ru
Анна Кошмал у серіалі "Свати"
Фото: kolybanov.livejournal.com
Анна Кошмал у серіалі "Свати"
Фото: uznayvse.ru
Анна Кошмал у серіалі "Свати"
Фото: zen.yandex.ru
Анна Кошмал у серіалі "Свати"
Фото: uznayvse.ru
Після завершення роботи в "Сватах", Кошмал отримала головну роль у телесеріалі "Сашка". Потім були ролі в серіалах "Слуга народу", "Не зарікайся", "Коли наступить світанок", "Дочки-мачухи", "Гарний хлопець" та інших. У загальному рахунку Анна знялася більш, ніж у 20 кінокартинах.
Анна Кошмал у серіалі "Сашка"
Фото: torrentik.co
Анна Кошмал у серіалі "Слуга народу"
Фото: kino-teatr.ru
Анна Кошмал у серіалі "Не зарікайся"
Фото: screenfiction.org
Анна Кошмал на зйомках серіалу "Гарний хлопець"
Фото з Instagram
Зазначимо, що Кошмал також позувала для чоловічого журналу "Maxim" (2015 рік). Зараз же вона заміжня, виховує річного сина і продовжує зніматись в кіно.
Анна Кошмал снала для "Maxim" (2015 рік)
Фото: maximonline.ru
Весілля Анни Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Анна Кошмал
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли пікантні фото молодої зірки серіалу "Свати" Анни Кошмал.
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