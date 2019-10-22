Анні Кошмал — 25: як змінювалася зірка серіалу "Свати"

Українській актрисі Анні Кошмал, відомій за роллю внучки-підлітка Жені в серіалі "Свати", у вівторок, 22 жовтня, виповнюється 25 років.

Так, артистка почала зніматися в ситкомі у 17 років і це був її перший кінодосвід. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як змінювалася зірка.

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Свою акторську кар'єру вона розпочала в 2011 році. Дівчину затвердили на роль Жені Ковальової у п'ятому сезоні російсько-українського комедійного телесеріалу "Свати", який зробив її широко відомою. Анна зіграла в ситкомі норовливого підлітка-гота. Зазначимо, що для ролі їй довелося з блондинки перефарбуватися в брюнетку.

Анна Кошмал до і після Фото: uznayvse.ru

Анна Кошмал у серіалі "Свати" Фото: kolybanov.livejournal.com

Анна Кошмал у серіалі "Свати" Фото: uznayvse.ru

Анна Кошмал у серіалі "Свати" Фото: zen.yandex.ru

Анна Кошмал у серіалі "Свати" Фото: uznayvse.ru

Після завершення роботи в "Сватах", Кошмал отримала головну роль у телесеріалі "Сашка". Потім були ролі в серіалах "Слуга народу", "Не зарікайся", "Коли наступить світанок", "Дочки-мачухи", "Гарний хлопець" та інших. У загальному рахунку Анна знялася більш, ніж у 20 кінокартинах.

Анна Кошмал у серіалі "Сашка" Фото: torrentik.co

Анна Кошмал у серіалі "Слуга народу" Фото: kino-teatr.ru

Анна Кошмал у серіалі "Не зарікайся" Фото: screenfiction.org

Анна Кошмал на зйомках серіалу "Гарний хлопець" Фото з Instagram

Зазначимо, що Кошмал також позувала для чоловічого журналу "Maxim" (2015 рік). Зараз же вона заміжня, виховує річного сина і продовжує зніматись в кіно.

Анна Кошмал снала для "Maxim" (2015 рік) Фото: maximonline.ru

Весілля Анни Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Анна Кошмал Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли пікантні фото молодої зірки серіалу "Свати" Анни Кошмал.

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