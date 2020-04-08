"Це була моя перша любов": Анна Трінчер зізналася фоловерам про розрив з Богданом Осадчуком

Зірка серіалу "Школа", співачка, актриса і блогер Анна Трінчер розповіла про те, що розлучилася зі своїм партнером по серіалу Богданом Осадчуком, з яким протягом двох років її пов'язували близькі стосунки.

На YouTube-каналі Анни з'явилося відео, в якому вона розкрила причини розриву.

instagram.com/annatrincher_official

"Це моя перша любов, велика і щира. Завдяки їй я стала дорослішою, мудрішою і менш егоїстичною. Це не сталося вчора, це не сталося позавчора і навіть не тиждень тому. Але, напевно, я занадто сентиментальна, якщо не можу забути це через таку велику кількість часу", - розговорилася Трінчер.

instagram.com/annatrincher_official

"Так буває, іноді люди не знаходять спільну дорогу. Просто в один момент ми зрозуміли, вичерпали один одного в цих відносинах, настало повне нерозуміння. Ми просто почали топити один одного. А для мене, як для творчої людини, дуже важливий розвиток і нормальний емоційний стан", - сказала дівчина.

За відносинами Ані і Богдана стежили тисячі шанувальників популярного телесеріалу. Вони познайомилися на знімальному майданчику і досить швидко їх відносини з міцної дружби переросли в кохання.

instagram.com/annatrincher_official

За словами дівчини, в якийсь момент вони зрозуміли, що зараз у обох в пріоритеті розвиток власної кар'єри.

"Після розставання я вперше в житті сама написала три пісні. Раніше не лягали рядки, як і не лягала музика, я сиділа годинами за фортепіано, але нічого не виходило... А як тільки ми розлучилися, у мене стався емоційний сплеск і це все вилилося в тексти і мелодії. Тому, рівно через тиждень чекайте прем'єру однієї з них!" – резюмувала Трінчер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актриса і співачка Анна Трінчер розбурхала фанів своїми напівоголеними фото.

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