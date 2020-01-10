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10 січня • оновлено в 18:13
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Анна Трінчер розбурхала фанів напівоголеними фото

1.1т
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Актриса і співачка Анна Трінчер розбурхала фанів своїми напівоголеними фото.

Знімки Трінчер опублікувала в Інстаграм.

На одних фото співачка позує на ліжку в білизні, ще на одному знімку – вона в халаті на вікні.

Анна Трінчер розбурхала фанів напівоголеними фото

Інстаграм Анни Трінчер

Анна Трінчер розбурхала фанів напівоголеними фото

Інстаграм Анни Трінчер

Анна Трінчер розбурхала фанів напівоголеними фото

Інстаграм Анни Трінчер

Судячи з тегів, дівчина відпочиває в Яремче Івано-Франківської області.

Зараз їй 18 років.

Вона стала відома завдяки участі в українських вокальних шоу "Голос. Діти 2" і "Голос країни".

У 2015 році Анна Трінчер представляла Україну на дитячому конкурсі "Євробачення".

Вона також знялася в популярному серіалі "Школа".

Дивіться на OBOZREVATEL, як Анна Трінчер розгромила суперницю на "Голосі країни".

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Особа
Анна Трінчер
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