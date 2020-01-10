Анна Трінчер розбурхала фанів напівоголеними фото

Актриса і співачка Анна Трінчер розбурхала фанів своїми напівоголеними фото.
Знімки Трінчер опублікувала в Інстаграм.
На одних фото співачка позує на ліжку в білизні, ще на одному знімку – вона в халаті на вікні.
Інстаграм Анни Трінчер
Інстаграм Анни Трінчер
Інстаграм Анни Трінчер
Судячи з тегів, дівчина відпочиває в Яремче Івано-Франківської області.
Зараз їй 18 років.
Вона стала відома завдяки участі в українських вокальних шоу "Голос. Діти 2" і "Голос країни".
У 2015 році Анна Трінчер представляла Україну на дитячому конкурсі "Євробачення".
Вона також знялася в популярному серіалі "Школа".
Дивіться на OBOZREVATEL, як Анна Трінчер розгромила суперницю на "Голосі країни".
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