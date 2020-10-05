Російська співачка, колишня солістка "Блестящих" Анна Семенович захворіла на коронавірус. Артистка вже тиждень перебуває вдома на самоізоляції.

Такою інформацією поділилася сама Семенович на особистій сторінці в Instagram. Співачка також розповіла про своє самопочуття й про симптоми, з якими їй довелося зіткнутися (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Любі, не хотіла вас відразу лякати, але прийшов час поділитися не найприємнішою новиною. Вже тиждень я перебуваю вдома на самоізоляції з діагнозом COVID-19. Почуваюся я нормально. Температури немає, і не було. Була легка слабкість, яка вже пройшла, а також втрата нюху... Але з 12 жовтня моя самоізоляція закінчується, і я вже абсолютно здорова, з набутими антитілами знову зможу вийти у світ", – заявила Семенович.

Вона також нагадала шанувальникам про те, як важливо дотримуватися запобіжних заходів: носити маски та рукавички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анну Семенович і телеведучого Дмитра Губернієва запідозрили в романі. Папараці сфотографували, як пара трималася за руки та цілувалася.