Анна Седокова виходить заміж втретє

Карина Бондаренко Люди 06:17, 23.07.2020 Оновлено: 06:34, 23.07.2020

Українська співачка Анна Седокова прийняла пропозицію руки і серця від латвійського баскетболіста Яніса Тімма.

Вона розповіла шанувальниками про майбутнє весілля на своїй сторінці в Instagram. Седокова також показала фото з коханим.

"Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе і тільки для тебе, кращим другом і партнером, найкращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність. І я сказала тобі ТАК. Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всьому Всесвіті", – написала співачка.

У Анни Седокової це буде третій шлюб.

Скріншот
Анна Седокова в Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Анна Седокова відверто розповіла про зради першого чоловіка, відомого футболіста, від якого вона народила старшу дочку.

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