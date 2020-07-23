Анна Седокова виходить заміж втретє
Анна Седокова виходить заміж за Яніса Тімма. Анна Седокова в Instagram
Українська співачка Анна Седокова прийняла пропозицію руки і серця від латвійського баскетболіста Яніса Тімма.
Вона розповіла шанувальниками про майбутнє весілля на своїй сторінці в Instagram. Седокова також показала фото з коханим.
"Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе і тільки для тебе, кращим другом і партнером, найкращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність. І я сказала тобі ТАК. Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всьому Всесвіті", – написала співачка.
У Анни Седокової це буде третій шлюб.
Скріншот Анна Седокова в Instagram
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Анна Седокова відверто розповіла про зради першого чоловіка, відомого футболіста, від якого вона народила старшу дочку.