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30 січня • оновлено в 17:51
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Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів

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Поведінку і зовнішність співачки Анни Седокової піддали критиці після її участі в одному з шоу.

Зокрема, користувачам мережі не сподобався її сміх в програмі "Понти", в якій колишня учасниця ВІА ГРА взяла участь.

Дивитися момент на 6:18.

Також під шквал критичних заяв потрапила і зовнішність дівчини – в коментарях вважають, що Седокова "перестаралася" з пластичними операціями.

"Аня, твій новий сміх не прижився в тілі, імплантуй інший; Седакова навіть боїться засміятися, таке відчуття, що переживає за пластику; Коли сміялася Седокова, я чомусь подумав, що так повинні були сміятися гейші пару століть назад (хоча я мало що знаю про гейш і народився не так вже й давно); Фуууу Седакова з операціями перестаралася і перетворилася з симпатичної у страшненьку; Я один переживав весь випуск, що у Седакової вибухнуть щоки ??? " – пишуть передплатники

Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів
Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів
Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів
Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів
Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів

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