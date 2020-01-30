Анна Седокова своїм сміхом розлютила глядачів

Поведінку і зовнішність співачки Анни Седокової піддали критиці після її участі в одному з шоу.

Зокрема, користувачам мережі не сподобався її сміх в програмі "Понти", в якій колишня учасниця ВІА ГРА взяла участь.

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Також під шквал критичних заяв потрапила і зовнішність дівчини – в коментарях вважають, що Седокова "перестаралася" з пластичними операціями.

"Аня, твій новий сміх не прижився в тілі, імплантуй інший; Седакова навіть боїться засміятися, таке відчуття, що переживає за пластику; Коли сміялася Седокова, я чомусь подумав, що так повинні були сміятися гейші пару століть назад (хоча я мало що знаю про гейш і народився не так вже й давно); Фуууу Седакова з операціями перестаралася і перетворилася з симпатичної у страшненьку; Я один переживав весь випуск, що у Седакової вибухнуть щоки ??? " – пишуть передплатники

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