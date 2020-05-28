Анна Сєдокова розкрила секрет розкішної фігури
Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, розкрила секрет своєї розкішної фігури.
Так, за словами зірки, тримати себе в формі їй допомагає спеціальна дієта та спорт. Про це Сєдокова розповів ц своїх Instagram-сторіз.
"Я дотримуюся інтервального голодування: відмовляюся від їжі на 20 годин, а потім їм у відведені для цього чотири години. Результат – мінус три кілограми за місяць, приємне втрачене відчуття голоду. Виявилося, життя без сніданку існує... Також для підтримки фігури я бігаю, роблю вправи: планка і вакуум", – розповіла співачка.
Сєдокова зазначила, що важить зараз 65 кілограмів при зрості 172 сантиметри. Вона додала, що планує скинути ще п'ять кілограмів.
Анна Сєдокова також підтвердила той факт, що робить уколи краси.
"Я дуже хочу бути сексуальною навіть в старості й своїми мімічними зморшками не сильно дорожу" – підсумувала вона.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова засвітила великі груди в білизні на вулиці.