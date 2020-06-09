Седокова показала ніжне відео з бойфрендом та російськими зірками

Українська співачка Анна Седокова, яка живе в Росії, зняла ніжне і романтичне відео. Воно присвячене усім людям, яким довелося проводити карантин, спричинений пандемією коронавірусу, вдалині від коханих і рідних людей.

Відео на пісню "Теплее" зірка оприлюднила в Instagram і на YouTube.

У своєму пості 37-річна Седокова подякувала 27-річному коханому-баскетболістові Янісу Тімму за підтримку. Не дивлячись на палкі стосунки пари, Анна проводить карантин у Росії, а спортсмен на батьківщині – у Латвії.

Також у відео знялися такі зірки як DJ Smash, українська модель Аліна Байкова, музикант Михайло Марвін, співак Анатолій Цой та інші.

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"Тепер нам точно стане тепліше, від того, що нарешті ми можемо зустрічатися зі своїми близькими і рідними! За карантин ми багато переосмислили і навчилися цінувати те, що у нас є. Ми точно стали кращими і згадали, що таке сумувати за близьким, не маючи можливості зібратися разом. В такий чудовий день я рада представити вам свій новий кліп "Теплее". Більше тисячі людей надіслали нашій команді свої відеочати з рідними. В цьому кліпі стільки любові і він такий справжній, що мені правда здається, що це моя найкраща робота. У ньому знялося більше пів сотні людей і я дякую кожному, хто надіслав мені своє відео. Я вас дуже люблю. Разом тепліше", -- підписала відео Седокова.

Користувачі мережі подякували Анні і зазначили, що відео вийшло дуже ніжним та теплим.

"Дуже душевно, стало тепліше", "Наймиліший кліп", "Дуже круто. мурашки по шкірі", – пишуть прихильники зірці під відео.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Анна Седокова відверто розповіла про зради першого чоловіка, відомого футболіста, від якого вона народила старшу доньку.