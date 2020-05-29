Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 10:10, 29.05.2020

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova

"Ви нічого не бачили, так?" – написала співачка.

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/annasedokova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка Сєдокової. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розкрила секрет своєї розкішної фігури.

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