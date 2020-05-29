Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
"Ви нічого не бачили, так?" – написала співачка.
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка Сєдокової. Вони засипали її компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розкрила секрет своєї розкішної фігури.
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