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29 травня • оновлено в 10:58
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Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото

3.5т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Ви нічого не бачили, так?" – написала співачка.

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка Сєдокової. Вони засипали її компліментами.

Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Анна Сєдокова показала груди у відвертому купальнику: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розкрила секрет своєї розкішної фігури.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
Теги
шоу-бизнес шоу
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