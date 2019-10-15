Анні Хількевич — 33: як змінювалася зірка "Універу"

Російській актрисі, зірці серіалу "Універ. Нова общага" Анні Хількевич у вівторок, 15 жовтня, виповнюється 33 роки.
Так, артистка почала зніматися в кіно з 17-ти років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як змінювалася зірка.
Анна Хількевич
Фото з Instagram
Анна Хилькевич народилася 15 жовтня 1986 року в Санкт-Петербурзі. Свою акторську кар'єру вона розпочала у 2003 році. Дівчина зіграла невеликі ролі в серіалах "Я замислив втечу", "Вогнеборці" і в мелодрамі "Сусід". Потім в її фільмографії з'явилися: серіал "Молоді і щасливі", "Подруга банкіра", "Адвокат", "Козаки-розбійники" і "Барвіха".
Анна Хількевич в юності
Фото: uznayvse.ru
Анна Хількевич у фільмі "Сусід"
Фото: 24smi.org
Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"
Фото: 300experts.ru
Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"
Фото: 300experts.ru
До 2011 року актриса встигла зіграти у двох десятках стрічок, але широкої популярності Анна так і не отримала. Хількевич не здавалася і продовжувала ходити на кастинги. І дівчині все-таки посміхнулася удача — вона отримала одну з головних ролей у телевізійному серіалі "Універ. Нова общага".
Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"
Фото: 24smi.org
Анна Хількевич і Настасья Самбурська
Фото: 24smi.org
Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"
Фото: 24smi.org
Анна Хилькевич з акторами серіалу "Універ. Нова общага"
Фото: igrofilms.ru
Попри зайнятість в серіалі "Універ", Хількевич встигала брати участь і в інших кінострічках. Вона з'явилася в таких успішних проєктах, як "Ялинки-3", "Що виробляють чоловіки", "Відділ", "Максимальний удар". Також зазначимо, що на рахунку актриси зйомки для кількох обкладинок чоловічих журналів "MAXIM" (за грудень 2011 року, серпень 2015 року) і "Playboy" (за грудень 2013 року).
Анна Хількевич у фільмі "Ялинки-2"
Фото: starhit.ru
Анна Хількевич у фільмі "Що виробляють чоловіки"
Фото: movieweb.ru
Анна Хількевич на обкладинці журналу "MAXIM" (2011)
Фото: maximonline.ru
Анна Хількевич на обкладинці журналу "Playboy" (2013)
Фото: univertv.org
Анна Хількевич знялася для журналу "MAXIM" (2015)
Фото: maximonline.ru
У 2018 році на екранах з'явилося дві нові кінострічки за участю Хількевич — "Zомбоящик" і "Телефонуйте ДіКапріо!".
Анна Хількевич у фільмі "Телефонуйте ДіКапріо!"
Фото: vokrug.tv
Анна Хількевич
Фото з Instagram
Анна Хількевич
Фото з Instagram
Анна Хількевич
Фото з Instagram
Анна Хількевич
Фото з Instagram
Анна Хількевич з чоловіком
Фото з Instagram
Анна Хількевич з дітьми
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому позувала топлес. Шанувальники телезірки розкритикували її за зайву відвертість і безглуздий образ.
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