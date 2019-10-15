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15 жовтня • оновлено в 14:11
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Анні Хількевич — 33: як змінювалася зірка "Універу"

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Російській актрисі, зірці серіалу "Універ. Нова общага" Анні Хількевич у вівторок, 15 жовтня, виповнюється 33 роки.

Так, артистка почала зніматися в кіно з 17-ти років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як змінювалася зірка.

Анна Хількевич

Анна Хількевич

Фото з Instagram

Анна Хилькевич народилася 15 жовтня 1986 року в Санкт-Петербурзі. Свою акторську кар'єру вона розпочала у 2003 році. Дівчина зіграла невеликі ролі в серіалах "Я замислив втечу", "Вогнеборці" і в мелодрамі "Сусід". Потім в її фільмографії з'явилися: серіал "Молоді і щасливі", "Подруга банкіра", "Адвокат", "Козаки-розбійники" і "Барвіха".

Анна Хількевич в юності

Анна Хількевич в юності

Фото: uznayvse.ru

Анна Хількевич у фільмі "Сусід"

Анна Хількевич у фільмі "Сусід"

Фото: 24smi.org

Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"

Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"

Фото: 300experts.ru

Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"

Анна Хількевич в серіалі "Барвіха"

Фото: 300experts.ru

До 2011 року актриса встигла зіграти у двох десятках стрічок, але широкої популярності Анна так і не отримала. Хількевич не здавалася і продовжувала ходити на кастинги. І дівчині все-таки посміхнулася удача — вона отримала одну з головних ролей у телевізійному серіалі "Універ. Нова общага".

Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"

Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"

Фото: 24smi.org

Анна Хількевич і Настасья Самбурська

Анна Хількевич і Настасья Самбурська

Фото: 24smi.org

Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"

Анна Хількевич в серіалі "Універ. Нова общага"

Фото: 24smi.org

Анна Хилькевич з акторами серіалу "Універ. Нова общага"

Анна Хилькевич з акторами серіалу "Універ. Нова общага"

Фото: igrofilms.ru

Попри зайнятість в серіалі "Універ", Хількевич встигала брати участь і в інших кінострічках. Вона з'явилася в таких успішних проєктах, як "Ялинки-3", "Що виробляють чоловіки", "Відділ", "Максимальний удар". Також зазначимо, що на рахунку актриси зйомки для кількох обкладинок чоловічих журналів "MAXIM" (за грудень 2011 року, серпень 2015 року) і "Playboy" (за грудень 2013 року).

Анна Хількевич у фільмі "Ялинки-2"

Анна Хількевич у фільмі "Ялинки-2"

Фото: starhit.ru

Анна Хількевич у фільмі "Що виробляють чоловіки"

Анна Хількевич у фільмі "Що виробляють чоловіки"

Фото: movieweb.ru

Анна Хількевич на обкладинці журналу "MAXIM" (2011)

Анна Хількевич на обкладинці журналу "MAXIM" (2011)

Фото: maximonline.ru

Анна Хількевич на обкладинці журналу "Playboy" (2013)

Анна Хількевич на обкладинці журналу "Playboy" (2013)

Фото: univertv.org

Анна Хількевич знялася для журналу "MAXIM" (2015)

Анна Хількевич знялася для журналу "MAXIM" (2015)

Фото: maximonline.ru

У 2018 році на екранах з'явилося дві нові кінострічки за участю Хількевич — "Zомбоящик" і "Телефонуйте ДіКапріо!".

Анна Хількевич у фільмі "Телефонуйте ДіКапріо!"

Анна Хількевич у фільмі "Телефонуйте ДіКапріо!"

Фото: vokrug.tv

Анна Хількевич

Анна Хількевич

Фото з Instagram

Анна Хількевич

Анна Хількевич

Фото з Instagram

Анна Хількевич

Анна Хількевич

Фото з Instagram

Анна Хількевич

Анна Хількевич

Фото з Instagram

Анна Хількевич з чоловіком

Анна Хількевич з чоловіком

Фото з Instagram

Анна Хількевич з дітьми

Анна Хількевич з дітьми

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому позувала топлес. Шанувальники телезірки розкритикували її за зайву відвертість і безглуздий образ.

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Особа
Анна Хількевич
Місце
Росія
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