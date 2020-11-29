Аніта Луценко розповіла про смерть колишнього коханого від раку

Український фітнес-тренер Аніта Луценко вперше розповіла про втрату близької людини.

У програмі Маші Єфросиніної "Іспит" зірка поділилася особистими переживаннями про смерть екскоханого.

Як розповіла Луценко, більше 5 років тому від раку помер її колишній коханий на ім'я Віталій. До того, як фітнес-тренер дізналася про страшний діагноз обранця, вони розлучилися, але залишилися в дружніх стосунках. Однак через місяць чоловік повідомив, що хворий на онкологію.

"Я ніколи не розповідала про це. Це було 5 або 7 років тому. Ми тоді знімали другий або третій сезон" Зважених і щасливих ". Одне з моїх інтерв'ю пішло в кадр. Я сиділа перед камерою в той день, коли мені сказали, що людина, яку я любила, помер. Взагалі не розумію, чому мене не звільнили в той день, оскільки в контракті прописані тайминги, а я їх не виконала. Він був адміністратором проєкту. на час його смерті ми вже розлучилися і не було тих почуттів, що раніше. У першому сезоні Віталій підтримував мене і завжди говорив: "Ти найкрутіша, приголомшлива, кращий тренер". На знімальному майданчику він був тією людиною, з якою завжди просто. А через місяць після нашого розставання він розповів, що має четверту стадію раку", – розповідала Аніта.

Після смерті екскоханого Луценко зізналася, що постійно плакала і не могла змиритися з хворобливою втратою. Крім того, вона повідомила, що почала зловживати вином.

Відзначити, зараз Луценко одружена з чоловіком на ім'я Олександр. У них є загальна 4-річна донька Мія. Фітнес-тренер досі не розсекречує свого обранця і не любить афішувати своє особисте життя.

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