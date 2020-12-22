Аніта Луценко про вибір Мішиної в фіналі "Холостячки": віддалася найризикованішому

Українська фітнес-тренерка, експертка зі схуднення Аніта Луценко висловила свою думку щодо вибору Ксенії Мішиної в фіналі шоу "Холостячка", який розкритикували більшість глядачів.

Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість зізналася, що переглянула весь проєкт й залишилася в захваті. Однак, за словами Луценко, якби вона була на місці Ксенії, то залишилася б з Олексієм Тригубенком після шоу. Фітнес-тренерка також додала, що не засуджує вибір Мішиної, який вона зробила на користь Олександра Еллерта.

"У соцмережах засуджують Ксенію Мішину за її вибір в шоу "Холостячка". До речі, я б обрала Олексія, адже це дуже логічно. Особливо з боку. Думаю, що майбутній дівчині дуже пощастить з ним. Але водночас я шалено щаслива за Ксенію! Вона змогла відключити думку, що "так треба", "соціально правильно і надійно", й віддалася найважливішій та найризикованішій справі – коханню", – заявила Луценко.

Аніта Луценко та Ксенія Мішина

Також знаменитість поділилася своєю історією кохання. Вона зазначила, що колись серед всіх "правильних" шанувальників, відчула свого чоловіка, з яким досі неймовірно щаслива.

"Я не перестаю вже кілька років повторювати, що я шалено щаслива, що колись не пішла на компроміс з собою і не погодилася на пропозицію, коли чоловіки були хорошими, з грошима та амбіціями. Я тоді відчувала, що щось не те, немає глибокого.І коли я зустріла свого чоловіка – ніяких сумнівів не було. Я просто з першого погляду зрозуміла, що це моя людина. А з тими "правильними", вчинивши логічно, я б точно вже розлучилася і була б зла на життя... Краще місяць в любові, ніж 20 років без", – підсумувала вона.

Аніта Луценко з чоловіком Instagram Аніти Луценко

Раніше "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зробила в фіналі реаліті-шоу свій вибір на користь 34-річного Олександра Еллерт, відповіла хейтерам свого обранця. Вона заявила, що їй було боляче читати велику кількість образливих повідомлень на свою адресу через фінал шоу.

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт також різко висловився після фіналу проекту в сторону хейтерів.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Еллерт, який став обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної, вперше після фіналу прокоментував перемогу. Він зізнався, що після того, як вимкнулися всі камери, вони з головною героїнею хотіли якомога швидше "втекти від усіх разом".