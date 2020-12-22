Аніта Луценко про вибір Мішиної в фіналі "Холостячки": віддалася найризикованішому

Українська фітнес-тренерка, експертка зі схуднення Аніта Луценко висловила свою думку щодо вибору Ксенії Мішиної в фіналі шоу "Холостячка", який розкритикували більшість глядачів.

Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість зізналася, що переглянула весь проєкт й залишилася в захваті. Однак, за словами Луценко, якби вона була на місці Ксенії, то залишилася б з Олексієм Тригубенком після шоу. Фітнес-тренерка також додала, що не засуджує вибір Мішиної, який вона зробила на користь Олександра Еллерта.

"У соцмережах засуджують Ксенію Мішину за її вибір в шоу "Холостячка". До речі, я б обрала Олексія, адже це дуже логічно. Особливо з боку. Думаю, що майбутній дівчині дуже пощастить з ним. Але водночас я шалено щаслива за Ксенію! Вона змогла відключити думку, що "так треба", "соціально правильно і надійно", й віддалася найважливішій та найризикованішій справі – коханню", – заявила Луценко.

Також знаменитість поділилася своєю історією кохання. Вона зазначила, що колись серед всіх "правильних" шанувальників, відчула свого чоловіка, з яким досі неймовірно щаслива.

"Я не перестаю вже кілька років повторювати, що я шалено щаслива, що колись не пішла на компроміс з собою і не погодилася на пропозицію, коли чоловіки були хорошими, з грошима та амбіціями. Я тоді відчувала, що щось не те, немає глибокого.І коли я зустріла свого чоловіка – ніяких сумнівів не було. Я просто з першого погляду зрозуміла, що це моя людина. А з тими "правильними", вчинивши логічно, я б точно вже розлучилася і була б зла на життя... Краще місяць в любові, ніж 20 років без", – підсумувала вона.

Раніше "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зробила в фіналі реаліті-шоу свій вибір на користь 34-річного Олександра Еллерт, відповіла хейтерам свого обранця. Вона заявила, що їй було боляче читати велику кількість образливих повідомлень на свою адресу через фінал шоу.

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт також різко висловився після фіналу проекту в сторону хейтерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Еллерт, який став обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної, вперше після фіналу прокоментував перемогу. Він зізнався, що після того, як вимкнулися всі камери, вони з головною героїнею хотіли якомога швидше "втекти від усіх разом".