Аніта Луценко показала фото фігури без ретуші: у мережі ажіотаж

Софія Ковнір Люди 03:20, 27.10.2020

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася з шанувальниками фото й відео своєї витонченої фігури.

На своїй сторінці в Instagram тренерка виставила кілька знімків і провела опитування серед підписників, яке фото краще: відретушоване чи без обробки.

"Я за фото без ретуші й корекції кольору (1), а подруги, любительки "пошаманити" над фото, за 2", – написала зірка.

Аніта Луценко показала фото фігури без ретуші
Instagram Аніти Луценко
Популярна фітнес-тренерка Аніта Луценко показала знімки фігури без ретуші
Instagram Аніти Луценко
Аніта Луценко поділилася з шанувальниками фото фігури без ретуші
Instagram Аніти Луценко

Користувачі мережі в захваті від фігури Луценко і вважають, що знімки без ретуші набагато кращі.

"Перше фото краще від другого!", "Перше соковитіше", "Варіант перший кращий", "Я за реальність більше. У цьому випадку дуже добре вийшло без ретуші", – коментують шанувальники.

Користувачі мережі в захваті від фігури Луценко без ретуші
Instagram Аніти Луценко
Підписники Аніти Луценко захопилися знімками її фігури без ретуші
Instagram Аніти Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фітнес-тренерка Аніта Луценко порадила, що потрібно робити до і після вагітності, щоб відновити фігуру після пологів.

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