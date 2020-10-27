Аніта Луценко показала фото фігури без ретуші: у мережі ажіотаж

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася з шанувальниками фото й відео своєї витонченої фігури.

На своїй сторінці в Instagram тренерка виставила кілька знімків і провела опитування серед підписників, яке фото краще: відретушоване чи без обробки.

"Я за фото без ретуші й корекції кольору (1), а подруги, любительки "пошаманити" над фото, за 2", – написала зірка.

Користувачі мережі в захваті від фігури Луценко і вважають, що знімки без ретуші набагато кращі.

"Перше фото краще від другого!", "Перше соковитіше", "Варіант перший кращий", "Я за реальність більше. У цьому випадку дуже добре вийшло без ретуші", – коментують шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фітнес-тренерка Аніта Луценко порадила, що потрібно робити до і після вагітності, щоб відновити фігуру після пологів.