Ані Лорак зробила моральний вибір щодо Росії, – Кириленко

Українська співачка Ані Лорак зробила свій політичний та моральний вибір щодо ставлення до Російської Федерації.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив віце-прем’єр-міністр України в 2014-2019 роках В’ячеслав Кириленко.

"Я думаю, Ані Лорак – фактично російська зірка. В неї, можливо, ще українське громадянство, може вже російське. Але, на мою думку, вона зробила свій політичний вибір, і професійний також", – зауважив він.

За його словами, на сьогоднішній день уся професійна діяльність Лорак пов’язана з Росією і з можливостями, які вона може дати виконавцю.

Разом з тим Кириленко нагадав, що "Російська Федерація, як відомо, по відношенню до України – країна-агресор". В цьому контексті він зауважив: "Тут виникає моральне питання. На яке, як мені здається, вона теж дала відповідь".

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