Ані Лорак знайшла двійника

Неординарний виконавець родом з Казахстану Яніс Каменідіс перепел пісню популярної української співачки Ані Лорак "Ухожу", яку вона випустила в дуеті з Мішею Марвіном.
Відео цього він опублікував в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Відзначається, що трек "Ухожу" представили публіці буквально днями, і тепер Лорак збирає позитивні відгуки про нього від шанувальників.
Серед інших відгукнувся і Яніс.
У 2016 році Каменідіс брав участь в українському шоу "Голос" під псевдонімом Yanis Stone, і вже тоді відрізнявся незвичайним зовнішнім виглядом:
Зараз йому близько 27 років, і він розвиває себе як співака, переспівуючи популярні треки в образі виконавця.
Щоб заспівати "Ухожу", він теж загримувався, наслідуючи образу Ані Лорак, якою він її бачить:
Раніше він вже, зокрема, переспівував пісню Алли Пугачової "Опять метель", і пофарбував обличчя в синій:
Це пісня не могла не з'явитися тут. З наступаючим! 🎄❤️ ⠀ ⠀ ----------------------- #RussianSingers @russiansingers #musically_cover @ singer.ru #cover_talant @cover_talant #ringtOn #acapella #singerslive @singers. live @topvocalist @ ringt0n #rington #rington_tv @rington_tv #musicalrussia #talant_best #musicru_tv #rutalant #rucover @rucover # Сінгер #yanis_sings @alla_orfey @orbakaite_k # опятьметель # аллапугачева # крістінаорбакайте # пугачева # орбакайте @meladzemusic # константінмеладзе # меладзе
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