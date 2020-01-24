Ані Лорак знайшла двійника

Неординарний виконавець родом з Казахстану Яніс Каменідіс перепел пісню популярної української співачки Ані Лорак "Ухожу", яку вона випустила в дуеті з Мішею Марвіном.

Відео цього він опублікував в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що трек "Ухожу" представили публіці буквально днями, і тепер Лорак збирає позитивні відгуки про нього від шанувальників.

Серед інших відгукнувся і Яніс.

У 2016 році Каменідіс брав участь в українському шоу "Голос" під псевдонімом Yanis Stone, і вже тоді відрізнявся незвичайним зовнішнім виглядом:

Зараз йому близько 27 років, і він розвиває себе як співака, переспівуючи популярні треки в образі виконавця.

Щоб заспівати "Ухожу", він теж загримувався, наслідуючи образу Ані Лорак, якою він її бачить:

Раніше він вже, зокрема, переспівував пісню Алли Пугачової "Опять метель", і пофарбував обличчя в синій:

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