'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новим знімком із Нью-Йорка (США).

На фото вона позує поруч із російським артистом Філіпом Кіркоровим, а також композитором Дімітрісом Контопулосом і великим грецьким бізнесменом Іліасом Кокотосом. Відповідний пост з'явився на сторінці українки в Instagram.

"Одного разу в Америці", – підписала вона фото. Відзначимо, багато користувачів мережі в коментарях запитали, чому на світлині немає російського співака Сергія Лазарєва, який також знаходиться в Сполучених Штатах.

Ані Лорак Соцмережі

instagram.com/anilorak

"Бракує Сергія", "Кіркоров одягнений без смаку взагалі", "Він зайвий", "Де ж Сергія загубили?" "Лазарєв сумує!" – пишуть у коментарях.

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