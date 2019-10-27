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27 жовтня • оновлено в 18:20
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"Лазарєв сумує!" Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

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Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новим знімком із Нью-Йорка (США).

На фото вона позує поруч із російським артистом Філіпом Кіркоровим, а також композитором Дімітрісом Контопулосом і великим грецьким бізнесменом Іліасом Кокотосом. Відповідний пост з'явився на сторінці українки в Instagram.

"Одного разу в Америці", – підписала вона фото. Відзначимо, багато користувачів мережі в коментарях запитали, чому на світлині немає російського співака Сергія Лазарєва, який також знаходиться в Сполучених Штатах.

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Ані Лорак

Ані Лорак

Соцмережі

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

instagram.com/anilorak

"Бракує Сергія", "Кіркоров одягнений без смаку взагалі", "Він зайвий", "Де ж Сергія загубили?" "Лазарєв сумує!" – пишуть у коментарях.

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

'Лазарєв сумує!' Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і всполошила мережу

скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Ані Лорак Філіп Кіркоров
Місце
США Нью Йорк
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram
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