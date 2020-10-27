Ані Лорак викликала ажіотаж в мережі, показавши фото в халаті Кіркорова

Українська співачка 42-річна Ані Лорак, яка в даний час виїхала з країни і живе в Росії, здивувала своїх шанувальників незвичайним домашнім образом.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в халаті рожевого кольору з вишивкою від Versace. Такий подарунок їй зробив Філіп Кіркоров (подивитися фото можна нижче).

"Затишного, гарного дня! Сьогодні в рожевому! Дякую Філіпу за чудовий подарунок!", – написала Лорак.

Ані Лорак показала яскравий халат від Кіркорова Instagram Ані Лорак

Підписники співачки не залишилися байдужі до такого яскравого образу співачки вдома. Фанати засипали зірку компліментами.

"Без прочитання підпису фото відразу зрозуміла, що Кіркоров вам підігнав халат", "Яка красуня, дуже йде рожевий колір! Лялечка", "Подарунок супер клас! Дівчачий! Колір настрою сьогодні – рожевий", "Прекрасний подарунок! Вам дуже до лиця" , "Філя красень", "Красуня і справжня діва! Я відразу відчула, що це від Кіркорова. Тому що це його стиль", – пишуть шанувальники в коментарях.

Ані Лорак покрасуватися в яскравому халаті від Кіркорова Instagram Ані Лорак

Ані Лорак показала шанувальникам модний домашній халат від Кіркорова Instagram Ані Лорак

Ані Лорак показала модний домашній халат від Кіркорова Instagram Ані Лорак

Ані Лорак здивувала своїх шанувальників незвичайним домашнім образом Instagram Ані Лорак

Ані Лорак здивувала шанувальників яскравим подарунком від Кіркорова Instagram Ані Лорак

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Маша Гойя зізналася, що насправді не виходила заміж за колишнього чоловіка Ані Лорак, продюсера Юрія Фалеса. Коли чоловік зробив їй пропозицію, артистка відмовила.