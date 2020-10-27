Ані Лорак викликала ажіотаж в мережі, показавши фото в халаті Кіркорова

Українська співачка 42-річна Ані Лорак, яка в даний час виїхала з країни і живе в Росії, здивувала своїх шанувальників незвичайним домашнім образом.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в халаті рожевого кольору з вишивкою від Versace. Такий подарунок їй зробив Філіп Кіркоров (подивитися фото можна нижче).

"Затишного, гарного дня! Сьогодні в рожевому! Дякую Філіпу за чудовий подарунок!", – написала Лорак.

Підписники співачки не залишилися байдужі до такого яскравого образу співачки вдома. Фанати засипали зірку компліментами.

"Без прочитання підпису фото відразу зрозуміла, що Кіркоров вам підігнав халат", "Яка красуня, дуже йде рожевий колір! Лялечка", "Подарунок супер клас! Дівчачий! Колір настрою сьогодні – рожевий", "Прекрасний подарунок! Вам дуже до лиця" , "Філя красень", "Красуня і справжня діва! Я відразу відчула, що це від Кіркорова. Тому що це його стиль", – пишуть шанувальники в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Маша Гойя зізналася, що насправді не виходила заміж за колишнього чоловіка Ані Лорак, продюсера Юрія Фалеса. Коли чоловік зробив їй пропозицію, артистка відмовила.