Ані Лорак викликала ажіотаж в мережі кліпом з 9-річною донькою

Українська співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, презентувала новий кліп на пісню "Твоей любимой". Відео спровокувало ажіотаж в мережі, так як в ньому знялася 9-річна дочка Лорак Софія.

Ролик був презентований на офіційному YouTube-каналів співачки і складається з 6 коротких відеоісторій про кохання (дивіться кліп в кінці новини).

Зйомки в кліпі стали дебютною роллю для Софії Налчаджіоглу – дівчинка зіграла в відео одну з головних ролей.

Дочка Лорак вперше знялася в її кліпі Пресслужба артистки

"Софія мріє стати актрисою і з великим ентузіазмом підтримала ідею зіграти роль в новому відео. Це її перший справжній акторський дебют! Вона часто спостерігає за тим, як я працюю в кадрі, але завжди залишалася по той бік камери. Мені здається, що її час настав", – розповіла Ані Лорак.

Дочка Лорак Софія знялася в її кліпі Пресслужба артистки

Режисером нової відеороботи виступив Радислав Лукін, який вже не перший рік працює з артисткою.

"Ця робота вийшла дуже світлою і емоційною, тому що головні ролі в ній зіграли непрофесійні актори, а звичайні люди, для яких прояв почуття в кадрі має справжню природу. Тут немає місця для драми. Це розповідь про те, як мало нам потрібно для щастя і як багато воно може означати. Це історія про важливість кохання в житті кожної людини", – поділився враженнями режисер.

Лорак в кліпі на пісню "Твоєї улюбленої" Пресслужба артистки

Ані Лорак в новому кліпі Пресслужба артистки

Користувачі мережі бурхливо відреагували на нову роботу Лорак. Багато з них акцентували увагу на ролі її дочки у відео.

"Нарешті кліп не схожий на попередні. Несподівано було побачити в ньому Сонечку. Вона – краще, що в ньому є", – розхвалили дівчинку в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася секретами ідеальних форм. Вона зазначила, що їй довелося видалити п'ять продуктів зі свого раціону для стрункої фігури.