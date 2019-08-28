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Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео

2.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, приїхала на "Нову хвилю" в Сочі (Росія) зі своїм бойфрендом, 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Відповідне відео з'явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в Instagram. На ньому видно, як артистка вийшла з будівлі першою, а за нею нахиливши голову вниз пішов Єгор (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео

Ані Лорак і Єгор Гліб

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальників співачки обурив той факт, що поряд з нею Єгор постійно ховає своє обличчя. Деякі навіть припустили, що він соромиться Лорак.

Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео
Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео
Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Ані Лорак
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