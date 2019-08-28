Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом: з'явилося відео

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, приїхала на "Нову хвилю" в Сочі (Росія) зі своїм бойфрендом, 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.
Відповідне відео з'явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в Instagram. На ньому видно, як артистка вийшла з будівлі першою, а за нею нахиливши голову вниз пішов Єгор (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Ані Лорак і Єгор Гліб
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальників співачки обурив той факт, що поряд з нею Єгор постійно ховає своє обличчя. Деякі навіть припустили, що він соромиться Лорак.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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