Ані Лорак спровокувала чутки про заручини з молодим коханим

Українська співачка Ані Лорак підігріла чутки про таємні заручини з 27-річним коханим Єгором Глібом, новим фото. Шанувальники побачили на її безіменному пальці правої руки обручку.

Відповідний знімок 42-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала сидячи на сходах у повсякденному образі. Лорак з усмішкою дивилася в кадр, як би ненав'язливо демонструючи величезну каблучку на безіменному пальці.

Ані Лорак засвітила величезна обручку Instagram Ані Лорак

Користувачі мережі вирішили, що Лорак та Гліб заручилися. Деякі підписники співачки подумали, що пара вже таємно зіграла весілля.

"Каблучка? Заміж вийшла?", "Можна вас привітати?", "Комусь пропозицію зробили?", "Ти заручена?", "Коли весілля? Чекаємо на фото", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак вперше розповіла, як закрутила роман із 26-річним саундпродюсером Єгором Глібом.