Ані Лорак розкрила секрет ідеальної фігури і назвала свій топ-5 "заборонених" продуктів

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, поділилася секретами ідеальних форм.
У коментарі GRAZIA вона зазначила, що їй довелося видалити п'ять продуктів зі свого раціону задля стрункої фігури.
За словами артистки, вранці вона вживає варені яйця з салатом, а на обід – бульйон, після – курку або рибу, але обов'язково з овочами. Окрім цього, Лорак каже, що п'є багато води в перервах між їжею.
Ані Лорак не вживає у їжу 5 продуктів
Instagram Ані Лорак
Найменше харчується співачка ввечері – до 19:00.
"Це може бути салатик: редис, помідор, огірок і шматочки сиру, які можна обсмажити. Іноді я додаю креветки (варені або смажені)", – розповіла вона.
Артистка наголосила, що на вечерю полюбляє з'їсти салат, який посипає горішками. Також вона зізналася, хто навчив її правильно харчуватися:
"Це все підказала мій дієтолог. Вона розкрила мені правило "екватора": коли людина перетинає кордон 15 годину дня, це означає, що вона переходить в іншу фазу – фазу підготовки до сну. Організм починає працювати повільніше. Це треба відчувати, слухати своє тіло і допомагати йому".
Водночас Лорак поінформувала, що вранці може з'їсти і солодкий зефір, але вже після 15:00 намагається вживати тільки легку їжу.
5 продуктів, які ніколи не їсть Ані Лорак
Співачка також вважає, що є продукти, які не приносять користі нашому організму, тому вона вирішила від них відмовитись.
На її думку, марним є білий хліб і цукор.
"Винятком для мене іноді буває хачапурі з сиром… Глюкоза нам потрібна, але вона є в меді, фруктах, інших натуральних продуктах. У чистому вигляді цукор – це шкода", – сказала вона.
Лорак вважає, що непотрібною у раціоні є сіль.
"Надмірне вживання солі – велика шкода для нашого організму. Але тут я не можу похвалитися гарною поведінкою: я дуже люблю солоні бочкові помідори, завжди собі трохи підсолюю салати. Я борюся з цією поганою звичкою і захоплююся тими, хто може жити без солі", – додала вона.
Співачка дуже любить солодке
Instagram Ані Лорак
Артистка також не радить вживати у великих кількостях копченості та консервовані продукти, адже "це дуже шкідливо для фігури".
"Треба постаратися харчуватися свіжою їжею. Те, що готується при тобі. А все консервоване, заморожене або зберігається в холодильнику по півроку однозначно має в складі некорисні елементи для нашого організму", – зауважила вона.
Лорак зізналася, що іноді балує себе солодким.
"Обожнюю торти "Наполеон" та "Медовик", люблю морозиво, ягоди – іноді собі все це дозволяю", – каже вона.
Також артистка розповіла, що є страва, заради якої здатна відмовитися від чого завгодно.
"На першому місці у мене картопля: заради неї, посмаженої з цибулькою і з грибочками, я можу відмовитися від чого завгодно", – зазначила зірка.
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