Головна Новини
2 квітня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото

3.5т
Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася новим знімком, викликавши суперечки в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому халаті перед дзеркалом.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Наш світ – це дзеркало наших думок", – написала Лорак.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

Зазначимо, що деякі користувачі мережі написали безліч компліментів Лорак, в той час як інші розкритикували зовнішність співачки.

"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ані Лорак
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги