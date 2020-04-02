"Спотворила себе ботоксом!" Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд. Фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася новим знімком, викликавши суперечки в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому халаті перед дзеркалом.

Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

"Наш світ – це дзеркало наших думок", – написала Лорак.

Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

Зазначимо, що деякі користувачі мережі написали безліч компліментів Лорак, в той час як інші розкритикували зовнішність співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.