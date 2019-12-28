Ані Лорак повідомила про диво, знявши відео з чоловіком Заворотнюк

Співачка Ані Лорак повідомила про диво, знявши відео з чоловіком Анастасії Заворотнюк фігуристом Петром Чернишовим.

Відео Ані Лорак опублікувала в сторіс Інстаграма.

Співачка побувала на одній з льодових вистав, які влаштовує фігуристка Тетяна Навка (дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова).

"Красива казка про кохання. Це чудо. Приємно чути свій голос в особі Тетяни Навки", - прокоментувала Ані Лорак епізод з вистави.

Петро Чернишов виступає в одній з головних ролей в льодовій виставі "Спляча красуня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році стало відомо про тяжку хворобу Заворотнюк.

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