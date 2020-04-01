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1 квітня • оновлено в 20:31
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Ані Лорак показала фото з Лазарєвим: в мережі заговорили про стосунки артистів

1.9т
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Українська співачка Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instgaram. На ньому Лорак позувала в розкішному концертному костюмі синього кольору, а Лазарєв – в чорному костюмі.

Сергій Лазарєв і Ані Лорак

Сергій Лазарєв і Ані Лорак

Фото: znaj.ua

"З днем народження, мій дорогий, талановитий, працелюбний друг! Ти чудовий артист і тато для своїх діток! Будь щасливим, коханим і бережи своє добре серце", – написала співачка.

Сергій Лазарєв і Ані Лорак

Сергій Лазарєв і Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

Користувачі мережі також привітали Сергія з днем народження. Крім того, вони значили, Лорак і Лазарєв чудово виглядають разом.

"Одружуйтесь вже!" Лорак вразила мережу новим фото з Лазарєвим
"Одружуйтесь вже!" Лорак вразила мережу новим фото з Лазарєвим
"Одружуйтесь вже!" Лорак вразила мережу новим фото з Лазарєвим
"Одружуйтесь вже!" Лорак вразила мережу новим фото з Лазарєвим

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позувала в білій сукні, яка нагадувала весільну, через що на артистку посипалися запитання.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Сергій Лазарєв Ані Лорак
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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