"Одружуйтесь вже!" Лорак вразила мережу новим фото з Лазарєвим

Українська співачка Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instgaram. На ньому Лорак позувала в розкішному концертному костюмі синього кольору, а Лазарєв – в чорному костюмі.

Сергій Лазарєв і Ані Лорак Фото: znaj.ua

"З днем народження, мій дорогий, талановитий, працелюбний друг! Ти чудовий артист і тато для своїх діток! Будь щасливим, коханим і бережи своє добре серце", – написала співачка.

Сергій Лазарєв і Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

Користувачі мережі також привітали Сергія з днем народження. Крім того, вони значили, Лорак і Лазарєв чудово виглядають разом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позувала в білій сукні, яка нагадувала весільну, через що на артистку посипалися запитання.

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