Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, запідозрили у другій вагітності.

Причиною став помітно кругленький живіт зірки, який видно на відеопідбірці з її концертного туру "DIVA". Відповідний ролик Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ані Лорак Фото: instagram / anilorak

"Спасибі всім, хто побував на наших шоу! Ми завершили тур в цьому році. І говоримо до зустрічі у 2020! Вже сьогодні наша команда працює, щоб потішити вас новими піснями, програмами, дуетами й творчими сюрпризами", — написала співачка.

Ані Лорак

Ані Лорак

Зазначимо, що підписники Лорак були збентежені її "вагітним" животом і почали сипати питальними коментарями під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом. З'явилося відео з Єгором Глібом.

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