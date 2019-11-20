Головна Новини
20 листопада • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео

1.2т
Читати матеріал російською

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, запідозрили у другій вагітності.

Причиною став помітно кругленький живіт зірки, який видно на відеопідбірці з її концертного туру "DIVA". Відповідний ролик Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram / anilorak

"Спасибі всім, хто побував на наших шоу! Ми завершили тур в цьому році. І говоримо до зустрічі у 2020! Вже сьогодні наша команда працює, щоб потішити вас новими піснями, програмами, дуетами й творчими сюрпризами", — написала співачка.

Ані Лорак

Ані Лорак

Ані Лорак

Ані Лорак

Новини
"Знову вагітна?" Лобода розбурхала мережу фото з величезним животом

Зазначимо, що підписники Лорак були збентежені її "вагітним" животом і почали сипати питальними коментарями під відео.

Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео
Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео
Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео
Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом. З'явилося відео з Єгором Глібом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Ані Лорак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги