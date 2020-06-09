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9 червня • оновлено в 16:53
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Ані Лорак і її колишній чоловік привітали дочку з 9-річчям: як виглядає іменинниця. Фото

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Дочка української співачки Ані Лорак, яка живе в Росії, святкує сьогодні, 9 червня, свій дев'ятий день народження. Теплі привітання для дівчинки її батьки залишили в мережі.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу оприлюднили святкові фото і відео у Instagram.

"Усі найніжніші обійми любові, всі зірки на небі світять для тебе, моя принцесо Софіє! З Днем народження, моя донечко! Будь щаслива завжди!", – підписала фото Кароліна.

На світлині Софія позує із зірковою мамою біля піаніно.

Ані Лорак з дочкою

Ані Лорак з дочкою

Instagram Ані Лорак

Щасливий тато, Мурат Налчаджиоглу, також розмістив фото і відео з дочкою-іменинницею, завдяки яким можна простежити, як сильно виросла і змінилася Софія.

Мурат Налчаджиоглу з дочкою

Мурат Налчаджиоглу з дочкою

Instagram Мурата Налчаджиоглу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українська співачка Ані Лорак завдала удару по колишньому чоловікові, відібравши у нього бізнес на території Росії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Мурат Налчаджиоглу Ані Лорак
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