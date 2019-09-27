Ані Лорак — 41: найвідвертіші фото скандальної співачки

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, в п'ятницю, 27 вересня, святкує свій день народження.
Так, артистці виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.
Ані Лорак святкує день народження
Фото з Instagram
Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк - Ред.) Народилася 27 вересня 1978 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Першою сходинкою до слави стала перемога на конкурсі "Первоцвіт". Ця подія значуща також завдяки знайомству Лорак з продюсером Юрієм Фальосою.
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак у відвертому боді
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
У 1995 році Кароліна вперше стала відомою під псевдонімом "Ані Лорак", взявши участь в програмі "Ранкова зірка". У тому ж році переїхала до Києва. Зазначимо, що перший альбом співачки вийшов у 1996 році ("Хочу літати"). Наступний "Я повернуся" був випущений у 1998 році. А альбоми співачки "Там, де ти є" (2001) і "Анi Лорак" (2004) стали золотими. Також серед альбомів артистки: "Smile" (2005), "Розкажи" (2006), "15" (2007), "Shady Lady" (2008), "Солнце" (2009) і "Зажигай сердце" (2013).
Ані Лорак засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
У 2008 році Ані Лорак взяла участь у "Євробаченні". Виступивши з піснею Філіпа Кіркорова "Shady Lady", співачка завоювала друге місце. Звання заслуженої артистки України Лорак отримала у 1999 році. А народною артисткою стала у 2008.
Ані Лорак без білизни
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Крім занять музикою, Кароліна проявила себе як актриса. Знялася в декількох музичних фільмах (наприклад, "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Божевільний день або одруження Фігаро", "Червона шапочка"). Також артистка озвучила героїв декількох мультфільмів.
Ані Лорак засвітила груди
Фото з Instagram
Ані Лорак у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Нагадаємо, у 2014 році, попри початок агресії Росії в Україні і анексії Криму РФ, Лорак продовжувала їздити за російськими нагородами і виступати на концертах в країні-агресора. Така позиція дуже не сподобалася українським активістам. 3 серпня 2014 року співачка повинна була дати концерт в одеському клубі "Ібіца". Однак тоді виступ артистки спровокував масові безлади, які супроводжувалися бійками і димовими шашками.
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Після зіткнень в Києві Ані Лорак була змушена скасувати концерт в Одесі, який був запланований на 15 лютого 2015 року. Співачка тривалий час не виступала в Україні.
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ані Лорак продемонструвала струнку фігуру
Фото з Instagram
Ані Лорак в сексуальному боді
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що донька Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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