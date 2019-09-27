Ані Лорак — 41: найвідвертіші фото скандальної співачки

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, в п'ятницю, 27 вересня, святкує свій день народження.

Так, артистці виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.

Ані Лорак святкує день народження Фото з Instagram

Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк - Ред.) Народилася 27 вересня 1978 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Першою сходинкою до слави стала перемога на конкурсі "Первоцвіт". Ця подія значуща також завдяки знайомству Лорак з продюсером Юрієм Фальосою.

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак у відвертому боді Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

У 1995 році Кароліна вперше стала відомою під псевдонімом "Ані Лорак", взявши участь в програмі "Ранкова зірка". У тому ж році переїхала до Києва. Зазначимо, що перший альбом співачки вийшов у 1996 році ("Хочу літати"). Наступний "Я повернуся" був випущений у 1998 році. А альбоми співачки "Там, де ти є" (2001) і "Анi Лорак" (2004) стали золотими. Також серед альбомів артистки: "Smile" (2005), "Розкажи" (2006), "15" (2007), "Shady Lady" (2008), "Солнце" (2009) і "Зажигай сердце" (2013).

Ані Лорак засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

У 2008 році Ані Лорак взяла участь у "Євробаченні". Виступивши з піснею Філіпа Кіркорова "Shady Lady", співачка завоювала друге місце. Звання заслуженої артистки України Лорак отримала у 1999 році. А народною артисткою стала у 2008.

Ані Лорак без білизни Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Крім занять музикою, Кароліна проявила себе як актриса. Знялася в декількох музичних фільмах (наприклад, "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Божевільний день або одруження Фігаро", "Червона шапочка"). Також артистка озвучила героїв декількох мультфільмів.

Ані Лорак засвітила груди Фото з Instagram

Ані Лорак у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Нагадаємо, у 2014 році, попри початок агресії Росії в Україні і анексії Криму РФ, Лорак продовжувала їздити за російськими нагородами і виступати на концертах в країні-агресора. Така позиція дуже не сподобалася українським активістам. 3 серпня 2014 року співачка повинна була дати концерт в одеському клубі "Ібіца". Однак тоді виступ артистки спровокував масові безлади, які супроводжувалися бійками і димовими шашками.

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак у відвертому купальнику Фото з Instagram

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Після зіткнень в Києві Ані Лорак була змушена скасувати концерт в Одесі, який був запланований на 15 лютого 2015 року. Співачка тривалий час не виступала в Україні.

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ані Лорак продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Ані Лорак в сексуальному боді Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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