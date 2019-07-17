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Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

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17 липня виповнюється 65 років федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Вона народилася в 1954 році в Гамбурзі.

Меркель є першою і єдиною жінкою на посту канцлера в історії Німеччини. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися її біографію і побачити, як змінювалася "тефлонова леді".

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

lady.tut.by

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Народилася в Гамбурзі 17 липня 1954 року в родині Хорста Каснера і Герлінди Каснер. Хорст Каснер, котрий мав польське коріння і змінив своє прізвище Казмерчак за три роки до приходу Гітлера до влади, вивчав теологію в Гейдельберзькому та Гамбурзькому університетах.

Дід і бабуся Ангели Меркель по батьківській лінії, 1919 рік

Дід і бабуся Ангели Меркель по батьківській лінії, 1919 рік

wikipedia.org

Через кілька тижнів після народження Ангели її сім'я переїхала з Гамбурга в НДР, де Хорст Каснер отримав призначення в прихід лютеранської церкви Берліна-Бранденбурга в місті Перлеберге.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

spletnik.ru

Ще в школі вирішила вступати на фізичний факультет Лейпцігського університету імені Карла Маркса і в 1973 році переїхала в Лейпциг.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

spletnik.ru

Після отримання атестата вона стала студенткою Лейпцігського університету, вибравши фізичний факультет. У 1974 році познайомилася зі своїм першим чоловіком, студентом-фізиком з Фогтланд Ульріхом Меркелем.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

uznayvse.ru

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

spletnik.ru

Незадовго до падіння Берлінської стіни Меркель вступила в ряди політсили "Демократичний прорив", що складалася переважно з церковних діячів.

Її другим чоловіком став професор хімії Йоахім Зауер.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

uznayvse.ru

У 1990-му року вона стала співробітником апарату уряду НДР, була присутня на багатьох зустрічах, що проходили в ході підготовки приєднання східних земель. У серпні "Демократичний прорив" увійшов до складу Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

uznayvse.ru

Пізніше Меркель стала депутатом Бундестагу від ХДС і главою міністерства у справах жінок і молоді. Незабаром була обрана заступником голови ХДС. У 1994 Меркель стала міністром навколишнього середовища.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

uznayvse.ru

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

uznayvse.ru

У 2000 році вона очолила ХДС, ставши першою жінкою-лідером німецької партії.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

spletnik.ru

У 2005-му її обрали головою блоку ХДС і висунули на пост канцлера. За підсумками виборів Меркель стала першою в історії країни жінкою зайняла цей пост.

За здатність уникати конфліктів Меркель називають "тефлоновою леді". А самі німці називають канцлера "матусею".

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

spletnik.ru

7 грудня 2019 року Меркель офіційно залишила посаду лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Вона займала цю посаду протягом 18 років.

Ангелі Меркель - 65: як змінювалася канцлер

RT

Раніше OBOZREVATEL пропонував читачеві дізнатися, як одягається канцлер. Стиль Ангели Меркель називається "power dressing" - стиль "сильних жінок" або "стиль, щоб управляти".

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Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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