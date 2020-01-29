Анфіса Чехова задумалася про кардинальну зміну зовнішності

Знаменита російська ведуча і артистка Анфіса Чехова стала роздумувати про дуже нестандартну зміну зовнішності.

На своїй сторінці в Instagram вона висловлювалася про можливу зміну зачіски.

Відзначається, що на днях ведуча опублікувала своє старе фото, зроблене для журналу в часи, коли вона носила чолку.

Знімок навів її на думки повернути таку зачіску.

У коментарях Анфісі жартома запропонували поголити наголо голову, а та відповіла, що на повному серйозі про це іноді замислюється:

Втім, похід до перукаря в результаті обійшовся без кардинальних змін, але хто знає, коли Чехова знову захоче змінити імідж.

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