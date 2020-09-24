Анфіса Чехова: я дуже любила український Крим і не приїжджаю в "російський"

Російська телеведуча Анфіса Чехова, якій 2017 року заборонили в'їзд в Україну через гастролі на Донбасі, зізналася, що є аполітичною і не ризикує відвідувати окупований Крим, щоб не отримати ще одну заборону.

В інтерв'ю YouTube-програмі "Ходят слухи" 42-річна знаменитість розповіла, що їй дуже боляче через те, що вона не може приїхати до України. Їй навіть інколи сниться, як її пустили в країну і вона безмежно цьому радіє (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я в курсі всіх версій обох сторін. Але я не забирала Крим в України, тому я нічого не можу тут вдіяти. Я дуже любила український Крим. Я не приїжджаю в "російський" Крим, тому що інакше мені буде ще одна заборона на в'їзд в Україну", – відзначила Чехова.

Чехова в програмі "Ходят слухи". Скриншот

Телеведуча додала, що народилася в Москві, але має українське коріння. Вона порівняла дві країни зі своїми батьками і пояснила, що не може вибирати між батьком і матір'ю.

"Моя прабабуся з України. Все, що між нами сталося, це великий біль. Ось розлучилися країни, я не можу нічого зробити і вибрати. А мені до тата чи до мами? Чому я повинна вибирати? Я хочу любити і ту, й іншу сторону", – наголосила Чехова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова випустила тематичні футболки про коронавірус, чим розлютила мережу. На сторінці магазину зірки повідомлялося, що вартість такої футболки становить 3490 рублів (1280 грн).