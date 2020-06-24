Анфіса Чехова похвалилася соковитим тілом в купальнику. Фото

Крістіна Долматова Люди 15:34, 24.06.2020

Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких похвалилася соковитою фігурою.

Відповідні знімки зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому помаранчевому купальнику біля басейну.

"Ну що, дочекалися? У моєму Instagram, напевно, найчастіше прохання від чоловіків: "Ну, зробіть уже фото в купальнику". Замовлення виконано, хлопчики", – написала Чехова.

Анфіса Чехова продемонструвала розкішну фігуру (Instagram-акаунт Анфіси Чехової)
Анфіса Чехова в купальнику (Instagram-акаунт Анфіси Чехової)

Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Анфіси. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова ділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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