Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких похвалилася соковитою фігурою.

Відповідні знімки зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому помаранчевому купальнику біля басейну.

"Ну що, дочекалися? У моєму Instagram, напевно, найчастіше прохання від чоловіків: "Ну, зробіть уже фото в купальнику". Замовлення виконано, хлопчики", – написала Чехова.

Анфіса Чехова продемонструвала розкішну фігуру (Instagram-акаунт Анфіси Чехової)

Анфіса Чехова в купальнику (Instagram-акаунт Анфіси Чехової)

Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Анфіси. Вони засипали її компліментами.

Анфіса Чехова похвалилася соковитим тілом в купальнику. Фото

Анфіса Чехова похвалилася соковитим тілом в купальнику. Фото

Анфіса Чехова похвалилася соковитим тілом в купальнику. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова ділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.