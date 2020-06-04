Анджеліні Джолі – 45: які трагедії пережила зірка на шляху до слави
У четвер, 4 червня 2020 року голлівудській зірці Анджеліні Джолі виповнилося 45 років.
Анджеліна Джолі – одна з найвідоміших актрис світу, володарка "Оскара" і "Золотого глобуса", секс-символ і найкрасивіша жінка світу за версією всесвітніх таблоїдів. Доля актриси не завжди була такою безхмарною: в юності Анджеліну переслідувала думка покінчити з собою. OBOZREVATEL вирішив згадати, які трагедії довелося пережити актрисі на шляху до слави.
Дитинство Енджі
Анджеліна Джолі народилася 4 червня 1974 року в родині акторів, де часто виникали сварки на грунті зрад батька. Коли дівчинці був рік, батьки оформили розлучення.
Анджеліна завжди відчувала потяг до акторської майстерності і її кар'єра почалася вже в 7 років зі зйомок в епізоді фільму "У пошуках виходу". Вона навчалася в кіношколі Лі Страсберга, у 14 років вже виступала на подіумі і знялася в кліпах Rolling Stones і Ленні Кравіца, а в 16 років почала виступати в театрі.
Бісексуальність, наркотики і психологічні проблеми
У підлітковому віці у Джолі почав суттєво змінюватися психоемоційний стан – Анджеліна, яка завжди росла замкнутою дитиною через проблеми в сім'ї, почала наносити на своє тіло порізи ножем, а одного разу ледве не померла, зачепивши важливу артерію.
Це "протверезило" молоду актрису і послужило поштовхом для переосмислення життя. Дівчина стала багато читати, намагаючись розібратися в собі. Пізніше Анджеліну наздогнала інша проблема: вона прийняла для себе важливе рішення почати модельну кар'єру і стала посилено худнути, що привело її до діагнозу анорексія, з якої Джолі боролася тривалий час.
Крім цього, молода Анджеліна Джолі – володарка вибухового і впертого характеру – всіляко намагалася демонструвати "дорослість": в досить юному віці вона привела в будинок чоловіка і представила матері, як свого цивільного чоловіка.
Мати Анджеліни не стала заперечувати – навпаки, постаралася підтримати її. Після цього майбутня зірка спробувала спокусити коханого своєї мами, що призвело до "смертельної" образи на дочку. У той момент сім'я відмовилася від Джолі і вона почала вживати наркотики.
Ще більше скандалів навколо особистого життя підігрівали висловлювання Джолі про свою бісексуальність. Найвідомішим став роман актриси зі своєю партнеркою по фільму "Помилковий вогонь" Дженні Шиміцу, котра має американо-японське походження.
Зі стану, близького до суїциду, Анджеліну витягнув її старший брат, який закінчив навчання в кіношколі і запропонував сестрі брати участь в своїх проектах. В черговий раз Енджі зрозуміла, що її покликання – кіно.
Пік слави і онкологія
Оглушлива слава наздогнала актрису після виходу фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. На знімальному майданчику вона познайомилася з Бредом Піттом, а незабаром пара оголосила про заручини. Перед цим Пітт розірвав свої минулі стосунки з Дженіфер Еністон. Любовна історія головних акторів тільки підігріла інтерес глядачів до стрічки.
У 2007 році померла мати Джолі від раку яєчників, від тієї ж хвороби, що й бабуся актриси. Здавши необхідні аналізи, лікарі діагностували злоякісний ген, що може викликати онкологію і у голлівудської зірки. Анджеліна Джолі впала в депресію, довгий час страждала від панічних атак, а в 2013 році прийняла рішення видалити молочні залози і яєчники.
Цікаво, Анджеліна Джолі є однією з найбільш татуйованих знаменитостей, на її тілі налічується близько 20-ти татуювань.
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