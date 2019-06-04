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Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

1.7тЧитати матеріал російською

Культова голлівудська актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі у вівторок, 4 червня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 44 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків зірки.

Кінематографічна біографія Анджеліни Джолі почалася у 1982 році: 7-річна дівчинка знялася в епізоді комедії "У пошуках виходу".

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: narodna-pravda.ua

На екрани Джолі повернулася у1993 році: 18-річна актриса отримала роль людиноподібного робота на ім'я Казелла "Кеш" Різ в низькобюджетному фантастичному бойовику "Кіборг 2: Скляна тінь". Особливої слави цей фільм Анджеліні не приніс. Наступна її роль була у фільмі "Хакери", де вона зустрілася з британським актором Джонні Лі Міллером — своїм майбутнім першим чоловіком.

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Новини
Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть домовитися про опіку над дітьми

Справжнє визнання прийшло до Джолі у 1997 році після участі в телевізійному фільмі "Джордж Уоллес" — тоді її номінували на телевізійну премію "Еммі", а також вона отримала "Золотий глобус".

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

У 1999 році Анджеліна знялася в біографічній драмі "Перерване життя". Артистка правдоподібно зіграла психічно хвору Сюзанну Кейсен, що потрапила в психіатричну лікарню після невдалого суїциду. За цю роботу Джолі вручили статуетку "Оскар".

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Серед найбільш відомих фільмів за участю Анджеліни — блокбастери "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Містер і місіс Сміт", "Турист", "Малефісент" і багато інших. Зазначимо, що під час зйомок кінокартини "Містер і місіс Сміт" Джолі познайомилася з актором Бредом Піттом, за якого згодом вийшла заміж.

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Зараз Анджеліна Джолі продовжує активно зніматися в кіно, багато часу присвячує соціальній роботі в статусі Посла доброї волі ООН, а також виховує шістьох дітей, троє з яких — прийомні.

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліні Джолі — 44: найсексуальніші фото легендарної актриси

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися шокуючі деталі про причини розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.

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Особа
Анджеліна Джолі
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