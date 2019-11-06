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6 листопада • оновлено в 09:33
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Повністю гола: Анджеліна Джолі знялася у відвертій фотосесії

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Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar.

Так, на знімках, які були опубліковані в мережі, зірка позувала загорнута в прозору фіранку, прикривши інтимні частини тіла руками.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

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Зазначимо, що на інших кадрах Джолі постала в сітчастому комбінезоні та червоному боді з червоною помадою.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі знялася у відвертому ролику. Вона стала обличчям рекламної кампанії парфумів Guerlain Mon.

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Анджеліна Джолі
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