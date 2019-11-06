Повністю гола: Анджеліна Джолі знялася у відвертій фотосесії

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar.
Так, на знімках, які були опубліковані в мережі, зірка позувала загорнута в прозору фіранку, прикривши інтимні частини тіла руками.
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficial
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficial
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficial
Зазначимо, що на інших кадрах Джолі постала в сітчастому комбінезоні та червоному боді з червоною помадою.
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficial
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі знялася у відвертому ролику. Вона стала обличчям рекламної кампанії парфумів Guerlain Mon.
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