Анджеліна Джолі заговорила про насильство в сім'ї. Відео

Голлівудська актриса, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі дала кілька порад жінкам, які бояться стати жертвами домашнього насильства в період новорічних свят.

Відповідне відеозвернення було опубліковано виданням Harpers Bazaar. Джолі порекомендувала потенційним жертвам заздалегідь узгодити з другом або членом сім'ї кодове слово. У разі загрози воно може послужити знаком до дії та допомогти їм (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Поговоріть з ким-небудь. Постарайтеся знайти союзників. Будьте на зв'язку в надзвичайних ситуаціях. Ви разом з другом або членом сім'ї можете придумати кодове слово на той випадок, якщо ви опинитеся у надзвичайній ситуації та не зможете розповісти про неї через телефон... Є ще центри з боротьби з аб`юзом та релігійні організації, вони теж допоможуть надати допомогу. Головне, будьте обережні", – заявила Джолі.

Анджеліна Джолі pinterest.com

У своїй промові Анджеліна також звернулася до тих, хто може бути свідком подібних драматичних ситуацій. Вона сказала, що людям, яким довіряють інформацію про жорстоке поводження, слід "ставитися до цього серйозно і бути на стороні жертв, прислухатися до них, а не засуджувати".

"Постарайтеся зрозуміти величезний емоційний, фінансовий та юридичний тиск, з яким вони, ймовірно, зіштовхнуться з огляду на той факт, що їх змушують мовчати про те, що з ними сталося. І майте на увазі, що вони цілком можуть страждати від психологічної травми та посттравматичного стресового розладу", – сказала актриса.

Анджеліна Джолі womanel.com

Крім того, зірка наголосила на необхідності самоосвіти та порадила ретельно досліджувати тему домашнього насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська актриса Анджеліна Джолі розповіла про насильство над дітьми під час самоізоляції.