Анджеліна Джолі, яка видалила груди, зробила відверте зізнання про маму

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла, як втратила бабусю й матір через рак молочної залози. Артистка зазначила, що після смерті матері пройшла тест і дізналася, наскільки ймовірним є, що у неї теж виникнуть онкологічні захворювання.

Ризик раку грудей склав 87 відсотків, раку яєчників - 50 відсотків, тому актриса видалила ці органи. Її есе опублікував журнал Time.

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"Я пам'ятаю, як одного разу тримала маму за руку, коли вона проходила хіміотерапію, і вона почала червоніти, і мені довелося помчати за медсестрою", - написала Джолі.

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"У мене була подвійна мастектомія, пізніше я видалила яєчники і маткові труби, значно зменшивши, хоч і не повністю, ризик розвитку раку", - зізналася актриса.

Вона пояснила, що піклується про своє здоров'я, щоб якомога більше часу провести зі своїми дітьми.

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Джолі також зізналася, що зовсім не шкодує про шрами, які залишилися після операція.

"Я думаю, що наші шрами нагадують нам про те, що ми подолали. Вони є частиною нашої унікальності. Це різноманітність - одна з найпрекрасніших речей в людському існуванні", - зазначила актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі блиснула тілом в прозорій сукні без білизни. У такому вбранні зірка була присутня на прем'єрі фільму "Малефісента", яка відбулася 3 жовтня в Японії на арені "Роппонгі Хіллз".

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