Анджеліна Джолі розповіла про насильство над дітьми під час самоізоляції

Американська актриса Анджеліна Джолі висловилася про наслідки самоізоляції через пандемію коронавірусу.

Так, знаменитість опублікувала відкритий лист для журналу Time.

Анджеліна Джолі Getty

У своєму зверненні Джолі закликала звернути увагу на дітей, які ростуть у неблагополучних сім'ях.

"Ізоляція жертви від сім'ї або друзів – це добре відома тактика контролю з боку аб'юзерів, а це означає, що соціальне дистанціювання, необхідне для припинення поширення COVID-19, буде ненавмисно підживлювати пряме зростання психологічних травм і страждань дітей, які знаходяться у важкій ситуації", – пише Джолі.

Анджеліна Джолі зі своїми дітьми Getty

На думку актриси, в зв'язку з карантином діти позбавлені можливості сховатися десь або отримати допомогу від інших людей:

"Школи є життєво важливою можливістю, а також щитом, що забезпечує захист для дітей, які живуть в неблагополучному середовищі. В умовах ізоляції дорослі люди будуть звертати менше уваги на їх ситуацію. Адже у випадках жорстокого поводження з дітьми в Службу захисту дітей найчастіше телефонують вчителі, інструктори, координатори позашкільних програм і тренери".

Анджеліна Джолі Gettу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анджеліна Джолі заявила, що дві її дочки піддалися хірургічному втручанню.