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10 квітня • оновлено в 18:16
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Анджеліна Джолі розповіла про насильство над дітьми під час самоізоляції

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Американська актриса Анджеліна Джолі висловилася про наслідки самоізоляції через пандемію коронавірусу.

Так, знаменитість опублікувала відкритий лист для журналу Time.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Getty

У своєму зверненні Джолі закликала звернути увагу на дітей, які ростуть у неблагополучних сім'ях.

"Ізоляція жертви від сім'ї або друзів – це добре відома тактика контролю з боку аб'юзерів, а це означає, що соціальне дистанціювання, необхідне для припинення поширення COVID-19, буде ненавмисно підживлювати пряме зростання психологічних травм і страждань дітей, які знаходяться у важкій ситуації", – пише Джолі.

Анджеліна Джолі зі своїми дітьми

Анджеліна Джолі зі своїми дітьми

Getty

На думку актриси, в зв'язку з карантином діти позбавлені можливості сховатися десь або отримати допомогу від інших людей:

"Школи є життєво важливою можливістю, а також щитом, що забезпечує захист для дітей, які живуть в неблагополучному середовищі. В умовах ізоляції дорослі люди будуть звертати менше уваги на їх ситуацію. Адже у випадках жорстокого поводження з дітьми в Службу захисту дітей найчастіше телефонують вчителі, інструктори, координатори позашкільних програм і тренери".

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Gettу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анджеліна Джолі заявила, що дві її дочки піддалися хірургічному втручанню.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анджеліна Джолі
Місце
США
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