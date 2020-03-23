Андрій Джеджула відмовився від самоізоляції через коронавірус

Андрій Джеджула після повернення з Франції не відправився на самоізоляцію, а вийшов на роботу на каналі "Дом".

Інші працівники каналу стурбовані тим, що чоловік почав працювати, пише "Детектор медіа".

instagram.com/djedjula

"Коли я повертався, нас не відсилали на карантин, жодного слова ніхто не казав. В аеропорту люди просто пішли собі додому. У мене жодних проблем немає на даний момент, я ходжу працюю", – розповів сам Джеджула.

Ведучий додав, що почувається добре. Він хотів здати тест на коронавірус, проте йому відмовили через відсутність симптомів.

"Коли буде можливість, коли тести будуть доступними – я піду й перевірюся. Я хотів це зробити, але мені не дали тест, бо в мене не було симптомів", – уточнив він.

instagram.com/djedjula

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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