"Ви всі хворі!" Андрейченко, яка зникла в джунглях, влаштувала сцену в мережі

Російська акторка Наталя Андрейченко, яка нещодавно вийшла на зв'язок після зникнення в Мексиці, накинулася з критикою на шанувальників, які звинуватили її в "невдалому хайпі".

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому заявила, що вона не повинна ні перед ким звітувати. Це її право: вмикати телефон і виходити на зв'язок чи ні. Крім того, Андрейченко додала, що "люди перетворилися на зомбі, які не можуть собі уявити життя без телефонів, без андроїдів". А також прозвала їх "хворими" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Наталя Андрейченко Фото: instagram/natalya_andreychenko

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"Добрий вечір! Я до вас зверталася зі своїм повідомленням десь в районі 17:30 за часом Канкуна, коли мене привезли додому. Зараз я прийняла душ і в мене був час... я розібралася з тим, що відбувається на моїх платформах. Я шокована. Народ, у мене таке відчуття, що ви всі хворі. Ви що, на зомбі перетворилися, не можете собі уявити життя без телефонів, без андроїдів? Заходите до мене в Instagram, хоча навіть не є моїми підписниками, накакаєте і йдете. Я вільна людина і дію за Законом Божим, за законами Всесвіту і, найголовніше, за законами серця. Якщо я хочу вимикати телефон – я його вимикаю. Захочу – вмикаю. Я ні перед ким не звітую", – висловилася Андрейченко.

Наталя Андрейченко Фото: instagram/natalya_andreychenko

Також артистка порадила всім, кому вона не подобається, відписатися від неї. Або ж просто не заходити на її сторінки в соцмережах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев заявив про зникнення акторки в Мексиці. За словами чоловіка, артистка понад добу не виходила на зв'язок.

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