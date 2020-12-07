Український дизайнер Андре Тан уперше розповів про смерть близької людини – хрещеної мами. Модельєр зізнався: про те, що жінка померла, йому повідомили за кілька хвилин до показу.

Такими подробицями Андре Тан поділився під час зйомок реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи". Дизайнер став запрошеним зірковим експертом тижня. Він розповів учасникам історію, щоб показати на своєму прикладі – особисті проблеми не повинні впливати на якість роботи. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

"Моя найрідніша людина – хрещена мама. Про те, що вона померла, мені повідомили буквально за 10 хвилин до показу. Я не міг скасувати шоу. І не влаштовував істерик, бо розумів: зараз мені потрібно відпрацювати, показ повинен бути закінчений. І тільки після цього можна вирішувати особисті питання", – заявив Андре Тан.

Андре Тан поділився особистою історією Instagram Андре Тана

До речі, у восьмому випуску шоу "Супер Топ-модель по-українськи" учасниці побачать своїх батьків. Однак не всі дівчата зможуть впоратися з емоціями від зустрічі з близькими. Кого з учасниць з головою поглинуть особисті проблеми і чия робота буде найгіршою цього тижня – дізнаєтеся вже 7 грудня о 19:00 в ефірі Нового каналу.

Учасниці шоу "Супер Топ-модель по-українськи" пресслужба Нового каналу

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